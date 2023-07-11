5 سلع أساسية انخفض سعرها خلال أسبوع.. منها الدواجن والزيت

شهدت أسعار 5 سلع أسياسية، تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حتى اليوم الثلاثاء، نتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من الدولة، من أجل تخفيض أسعار هذه المنتجات، تطبيقا لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية، للتخفيف عن كاهل المواطن، إذا تؤثر هذه السلع بشكل كبير ويومي، على حياة المواطن، لاستخدامها بشكل دوري.

ونرصد في هذا التقرير، السلع التي انخفضت أسعارها خلال الأسبوع الحالي، قبل وبعد التراجع، وفق ما أعلنته الجهات المعنية:

تراجع أسعار الخضروات والفاكهة

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية بشكل ملحوظ، منذ انتهاء عيد الأضحى المبارك، في ظل استمرار الإقبال على الشراء طوال العام، حسب ما صرح به حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

وأضاف النجيب أنّ سعر الطماطم، يتراوح بين 2.5 و 4.5 جنيه، والبطاطس بين 6.5 و 9.5 جنيه، والبصل بين 10 و15 جنيهات، ويتراوح سعر الكوسة بين 7 و13 جنيها، والفلفل الرومي بين 8 و12 جنيها، كما يتراوح سعر الخيار البلدي بين 5 إلى 7 جنيها للكيلو.

تراجع أسعار الأرز

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم تراجعا كبيرا لـ«رفيع وعريض الحبة»، وفقا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في ربوع محافظات الجمهورية، كما شهد الأرز الشعير رفيع الحبة حركة تداول جيدة اليوم الأحد، ليسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 16ألفا و350 جنيها، بتراجع 500 جنيه لكل طن مباع.

تراجع أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-7-2023 في الأسواق والمحلات، بسبب انخفاض القوة الشرائية، حيث وصلت قيمة الانخفاض إلى 5 جنيهات، في ظل توقعات قوية بمزيد من الهبوط الفترة المقبلة، بحسب ما صرح حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية لـ«الوطن».

تراجع أسعار الزيت والسكر

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، في تصريحات «الوطن»، إنّ الفترة الحالية تشهد تراجع أسعار الزيت والأرز والبيض في الأسواق المصرية، في ظل استقرار العديد من السلع منذ فترة طويلة وذلك بسبب التوازن القائم حاليًا بين العرض والطلب.