تراجع أسعار البیض الیوم 9-7-2023 في الأسواق والمحلات

تراجعت أسعار البیض الیوم 9-7-2023 في الأسواق والمحلات بشكل كبير، وأصبح متوسط سعر البيض الأبيض 111 جنيهًا للكرتونة والبيض الأحمر 115 جنيهًا، وهناك انخفاضًا بنحو 5 جنيهات في سعر البيض، وفق ما ذكره عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار البیض الیوم

وأضاف السيد، أنّ أسعار البیض الیوم شهدت تراجعا كبيرا بلغ 5 جنيهات في الكرتونة، وسجل سعر الطبق الأبيض نحو 111 جنيها، مقابل 116 جنيها قبل أسبوع، بينما وصل سعر طبق البيض الأحمر لنحو 115 جنيها مقابل 120 جنيها قبل أيام.

أسعار البیض الأحمر

وسجلت أسعار البیض الأحمر اليوم نحو 111 جنيها، مقابل 116 جنيها قبل أسبوعين بتراجع بلغ 5 جنيهات في الطبق.

أسعار البیض البلدي

ووصل سعر طبق البيض البلدي لنحو 120 جنيها.

بورصة البیض الیوم

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة البيض نحو 109 جنيهات، بينما وصل سعر طبق البيض الأحمر لنحو 113 جنيها.

سعر كرتونة البیض الیوم

وسجل سعر كرتونة البیض الأحمر اليوم نحو 111 جنيها، وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض 111 جنيهًا للكرتونة.

واكد السيد، أنّ هناك انخفاضات كبيرة في الأسعار العالمية للأعلاف، خاصة في أسعار الذرة والصويا على مستوى العالم، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد تراجعا كبير في أسعار الأعلاف خلال الفترة المقبلة.