تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

تسجل أسعار السبائك اليوم، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، تراجعا ملحوظا، بعد أن هبطت أسعار الذهب مرتين على مدار اليوم بنحو 10 جنيهات.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار سبائك الذهب في مصر، وفقا لما أعلنته شركة «BTC»، أكبر شركة لتداول السبائك الذهبية في مصر، وجاءت كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

- تسجل سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 اليوم 127755 جنيها.

- سجل سعر سبيكة الذهب 20 جراما من عيار 24 نحو 51122 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 يبلغ 255510 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 اليوم 79495 جنيها.

أسعار السبائك في مصر

- تسجل سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 12801 جنيها.

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 اليوم 13801 جنيها.

- سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 بسعر 25601 جنيها.

- سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام عيار 24 سجل 26694 جنيها.