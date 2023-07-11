«رياضة الإسكندرية» تفعل أنشطه أندية التطوع بمراكز الشباب

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، أن المديرية نظمت يوم خدمة عامة لأندية التطوع بمركز شباب الناصرية، بمشاركة شباب التطوع، في توعية عن النظافة لأشبال مدرسة الكرة من خلال الإدارة العامة للشباب، والعمل التطوعي، هو تقديم العون والمساعدة للآخرين، ليسود الخير في المجتمع، وجاءت هذه التسمية لأن الإنسان لا يقوم به مجبرا، بل طواعية، حيث ينبع من الداخل، ويزداد تطور ونمو المجتمع، كلما زادت العناصر الإيجابية والبناءة.

فؤاد العمل التطوعي

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن العمل التطوعي اختيار جيد لجني الخبرات المهمة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع والمؤسسة التي يعمل لديها، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه، كما يساعد العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به، على الحفاظ على تطور المجتمع، ويضيف إليه حب الخدمة العامة، ويساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ، ويحوله إلى أنشطة تطوعية مفيدة.

الشباب ركيزة المجتمع

أوضحت «الشريف»، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتفعيل كل الأنشطة، وشغل أوقات الفراغ، مع بدايات الإجازات الصيفية، وتفعيل دور مراكز الشباب في رعاية الشباب، ودعمهم للبعد عن أى شيء يؤثر عليهم بالسلب، لبناء جيل قوي ومثقف ومحب للعمل من الشباب، لأنهم ركيزة أساسية للمجتمع.