«التعليم العالي»: اختبار القدرات متاح لأي طالب خاض امتحانات الثانوية العامة

كشف سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، تفاصيل إجراء طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات، لافتا إلى أنها ستبدأ يوم 15 يوليو، وتنتهي يوم 27 يوليو، لافًتا إلى أن الطالب يسجل على الموقع الخاص برقم الجلوس، ويتم تحديد موعد الاختبارات له ومكان انعقادها.

لمن أدى امتحانات الثانوية العامة هذا العام

أوضح خلال مداخلة هاتفية عبر التليفزيون المصري، أن اختبارات القدرات تبدأ قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه من حق كل طالب في الثانوية العامة أدى الامتحانات هذا العام، أن يؤدي اختبارات القدرات.

وأشار إلى وجود اختبارات قدرات للالتحاق بكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقة والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية، وبعض كليات التربية النوعية، التي بها أقسام تربية فنية وتربية موسيقية، مشددًا على أنه يشترط في الطالب للالتحاق بهذه الكليات، أن يكون لديه الموهبة الكافية، وأن الامتحان يقيس قدرة الطالب على الدراسة في هذه الكليات.