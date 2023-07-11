«التعليم العالي» تكشف عن أماكن عقد اختبارات القدرات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أماكن عقد اختبارات القدرات بالكليات المختلفة على مستوى المحافظات، المقرر انطلاقها السبت المقبل، بفتح باب التسجيل لها عبر الموقع الإلكتروني، للتنسيق لطلاب الثانوية العامة، وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في هذا الشأن.

وكشفت وزارة التعليم العالي، كل الضوابط والقواعد الخاصة باختبارات القدرات، أبرزها الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم.

- الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة

- صورة من رقم الجلوس لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها

- صورة شخصية لكل اختبار

- اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

- اختبارات القدرات قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، في الوقت الحالي.

- الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5 - 3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

وجاءت أماكن اختبارات القدرات على النحو التالي: