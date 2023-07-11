خبيرة أسواق مال تكشف ما حدث في البورصة أمس: تلاعب وقيمة غير عادلة

كشفت الدكتورة رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، عن ما حدث في البورصة المصرية أمس، لافتة إلى أنه أمر طبيعي، نتيجة لعمليات جني أرباح لوجود مبيعات، وكان من الطبيعي أن ترتد الأسهم مرة أخرى.

هناك عمليات غير معبرة عن السعر الحقيقي

أوضحت خلال مداخلة هاتفية بالتليفزيون المصري، أنه كان هناك طرح لأحد شركات القطاع الخاص، وحدث إلغاء للعمليات التي تمت على هذه الأسهم، نتيجة وجود عمليات غير معبرة عن السوق، والسعر الحقيقي وعمليات تلاعب بالأسعار، ما جعل الجهات الرقابية بالبورصة توقف هذه العمليات.

وأشارت إلى أن سهم «طاقة» صعد بقيمته الإسمية من 50 قرشا، وقيمته العادلة 8.90 جنيه، لافتة إلى أنه تم إغلاق السهم على سعر 20 جنيها أمس، متوقعة أن يعود لمناطق الحدود السعرية القصوى 20% صعودًا وهبوطًا.

وأكدت ارتفاع رأس المال السوقي، الذي تسبب في ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، لما يقترب من 54 مليار جنيه.