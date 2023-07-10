ارتفاع مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم.. ومكاسب السوق تصل لـ55 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع وسط مكاسب سوقية بلغت 55 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات بنسبة 2.46% إلى مستوى 16963.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 4.33% عند مستوى 3374.25 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 3.96%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 3.96%، عند مستوى 5009 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 3.3% عند مستوى 3130.52 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 558.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 61.448 ألف صفقة، كما بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 55 مليار جنيه، مسجلا في نهاية الجلسة 1.149 تريليون جنيه.