أوكرانيا تشن 15 غارة على قوات روسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم، شن سلاح الجو 15 غارة على قوات روسية خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة في بيان عبر حسابها على فيس بوك، إلى تدمير 3 طائرات استطلاع روسية دون طيار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

أوكرانيا تستعيد السيطرة على 193 كيلومترا مربعا من الأراضي

واستعاد الجيش الأوكراني، السيطرة على 14 كيلومترا مربعا شرقي وجنوبي البلاد الأسبوع الماضي من القوات الروسية، في إطار هجوم «كييف» المضاد الذي بدأ مطلع يونيو الماضي، لتصل المساحة الإجمالية إلى 193 كيلومترا مربعا، وفق ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووثّق فيديو، نشرته وسائل إعلام روسية، تدمير مقر للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، وذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أنّ العملية تمت بواسطة طائرة مسيرة «لانتسيت» الانتحارية.