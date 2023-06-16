قصف أوكراني على مقاطعة خيرسون

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، مدينة نوفا كاخوفكا بمقاطعة خيرسون جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إطلاق النار على بعثة وكالة الطاقة الذرية

وفي وقت سابق، أطلقت القوات الأوكرانية، النار على بعثة وكالة الطاقة الذرية بقيادة مديرها رافائيل جروسي، عند عودتها إلى أوكرانيا، دون وقوع إصابات في صفوف البعثة، وفقا لما أعلنه مستشار المدير العام لمؤسسة «روس إنيرجوآتوم»، رينات كارتشا.

وأكد كارتشا، أن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، وصل إلى زابوريجيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، إن التعاون العسكري بين طهران وموسكو، ينعكس سلبا على أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.

بدوره، وصفت الرئاسة الروسية، ما أعلنه رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس عن نيتهما مهاتفة الرئيس فلاديمير بوتين، بالإعلان نظري، وفقا لما اعلنه المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف.

اقتصاديا، وفي إطار سياسة العقوبات المفروضة ضد موسكو، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ان بلادها لا تنوي في الوقت الراهن تغيير سقف أسعار النفط الروسي «60 دولار للبرميل» الذي ترغم حلفاءها على التقيد به.

وأشار نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، ، إلى أن «واشنطن» لا تمتلك أدلة على وجود تهرب واسع النطاق في سقف أسعار النفط الروسي، مضيفا في تصريحات بمركز الأمن الأمريكي الجديد، أن بلاده على علم بمحاولة «موسكو» للتهرب من الإجراء والعقوبات الأخرى.

التهرب من العقوبات

وأكد أدييمو، أن بلاده تركز على منع التهرب من العقوبات بالتعاون مع حلفائهم وشركائهم في القطاع الخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في مداخلة خلال منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي حول مسائل متعلقة باستراتيجية الضرائب والاستثمار في بلاده إلى أن المال ليس مهما في الحياة، ما أثار تفاعلا واسعا بين المشاركين.