السيطرة على حريق تسبب في مصرع سيدة وزوجها بالهرم

لقي شخص وزوجته مصرعهما، بينما أصيب 3 من أبنائهم في نشوب حريق داخل شقتهما بسبب ماس كهربائي، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الحريق

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل شقة بعقار بشارع أبو جمال البنا فيصل، «متوفيان ومصابين»، على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له.

وبالفحص، تبين أن الحريق بشقة بالطابق الثالث، وتبين تفحم الصاله بأكملها، ولا يوجد تلفيات بباقي الشقة، ووجد جثتين لشخص وزوجته في غرفة النوم، وإصابة 3 من أولادهم، تم نقلهم إلى المستشفى، وأن سبب الحريق ماس كهربائي في التكييف، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.