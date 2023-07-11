طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا بالدقهلية وكفر الشيخ

يؤدي طلاب الثانوية العامة بالدقهلية صباح اليوم الثلاثاء، امتحان الديناميكا ورقياً بنظام البابل شيت، وذلك لمدة ساعتين وسط إجراءات مؤمنة ومراقبة وإجراءات احترازية وتفتيش مكثفة.

وقد أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن» أن الامتحانات تسير بشكل منتظم وجيد ولا يوجد أي مشاكل، وغرفة الطوارئ تعمل على مدار الساعة وهناك متابعة مستمرة بأحوال الامتحانات تحسبا لأي مشكلة قد تحدث والتدخل السريع لحلها فورا.

دخول الطلاب في تمام الساعة الثامنة والربع صباحا

ونبهت الوزارة على الطلاب بالدخول والانتظام في اللجان في تمام الساعة الثامنة والربع بسبب الأعداد الكبيرة في اللجان الكبيرة، بينما اللجان التي يوجد بها عدد قليل من الطلاب يتم الدخول في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، وتوزيع ورقة الأسئلة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وقبل بدء الامتحان يتم التواصل مع جميع الإدارات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات.

53 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 والمتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية 53 ألف طالب، على مستوى لجان محافظة الدقهلية التي بلغ عددها 147 لجنة.

وفي كفر الشيخ، قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنّه جرى نقل صناديق أسئلة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لطلاب الشعبة العلمية «رياضيات»، في حراسة أمنية مشددة إلى جميع اللجان دون أي مشاكل بالتعاون مع أجهزة الأمن، وجرى تكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء الامتحانات، وتخصيص سيارة إسعاف أمام كل لجنة، والتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين اللجان من الخارج.