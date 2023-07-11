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تحذير عاجل من موجة حارة تضرب البلاد.. اعرف موعدها

كتب:

إسراء حامد محمد
09:20 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
فتاة تتعرض لطقس حار

فتاة تتعرض لطقس حار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، قدوم موجة حارة تضرب البلاد يوم الخميس 13 يوليو الجاري، إذ ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

استمرار موجة الطقس الحارة حتى الأحد المقبل 

وبحسب بيان الهيئة، تستمر موجة الطقس الحارة حتى الأحد المقبل، إذ ترتفع نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية، وحذرت الهيئة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس الذي يزيد من الشعور بحرارة الطقس.

وعن حالة الطقس اليوم، أكدت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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بقلم إسراء حامد محمد