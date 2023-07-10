مرتفع العروض الوسطي.. ظاهرة عكسية في فصل الصيف تلطف حالة الطقس

يشهد فصل الصيف عدة ظواهر جوية تميزه عن غيره من فصول السنة، الكثير من تلك الظواهر يزيد من ارتفاع درجات الحرارة، فيما عدا ظاهرة مرتفع العروض الوسطى، التي تحدث خلال هذه الأيام وتعمل بشكل عكسي مع حرارة فصل الصيف.

مرتفع العروض الوسطى يمتد على البحر المتوسط

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ مرتفع العروض الوسطى «مرتفع الأزوري»، يمتد بقوة فوق البحر المتوسط في شهري يوليو وأغسطس، ويصبح الطقس صحوًا طوال فصل الصيف، مشيرة إلى أنّه يؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفًا وخاصة على السواحل الشمالية الغربية.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنّه في حالة تراجع مرتفع الأزوري، وتزحزحه إلى الغرب فيحل محله منخفض الهند الموسمي، الذي تصاحبه رياح شمالية شرقية حارة وموجات وارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

تأثير مرتفع العروض الوسطى على حالة الطقس

وفيما يتعلق بتأثير مرتفع العروض الوسطى على حالة الطقس في مصر، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ مرتفع العروض الوسطى «مرتفع الأزوري»، هو الانفراجة التي ننتظرها في أيام الصيف شديد الحرارة، واصفة تأثيرة بأنه على خلاف المثل القائل: «مفيش حاجة تجي من الغرب تبسط القلب»، ولفتت إلى أن الأيام التي نشعر فيها بلطف درجات الحرارة يكون سببها امتداد مرتفع العرض الوسطي علينا.

تأثير منخفض الهند الموسمي في فصل الصيف

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتأثر في فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذى يعمل على رفع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، لكن هناك أيامًا في فصل الصيف، يمتد فيها مرتفع العروض الوسطى، فيعمل على تلطيف درجات الحرارة وخاصة على السواحل الشمالية.