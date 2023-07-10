أماكن الفرق الثابتة والمتنقلة لمبادرة «100 يوم صحة» بالسويس

تواصل مديرية الصحة بمحافظة السويس، تنفيذ خطة مديرية الشؤون الصحية بشأن مبادرة 100 يوم صحة، والتي تتضمن نشر فرق ثابتة ومتنقلة في عدد من الأماكن المختلفة.

أماكن فرق مبادرة 100 يوم صحة

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس، أن الخطة تتضمن تواجد وتقديم الخدمات للمواطنين بداية من غدٍ الثلاثاء وحتى نهاية المبادرة على النحو التالي:

- الثلاثاء 11يوليو: وحدة عرب المعمل - المركز الاجتماعي الأسقفي للخدمات الاجتماعية.

- الأربعاء 12 يوليو: وحدة الأربعين - جمعية أهالينا نهر الخير.

الخميس 13 يوليو: وحدة مبارك - السجل المدني بالمستقبل.

الجمعة 14 يوليو: وحدة جنيفة - كنسية جنيفة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن الهدف من مبادرة 100 يوم صحة هو العمل على تعزيز اهتمام الدولة بالنهوض بالخدمات الصحية للمواطنين من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن التخصصات والأمراض المزمنة الجاري العمل عليها هي السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية.