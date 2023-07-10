فحص 1373 شخصا من المقبلين على الزواج في القليوبية ضمن «100 يوم صحة»

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مبادرة «100 يوم صحة»، من خلال الفرقة المنتشرة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها، بهدف متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية.

تواجد كامل للفرق الطبية

وأطمأن المحافظ على التواجد الكامل لكل الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، كما حرص على التحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية بالمجان موجها المواطنين، بضرورة الاطمئنان على أنفسهم بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

استكمال المبادرات الرئاسية

وأوضح محافظ القليوبية، أن الحملة تأتي استكمالا للمبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة ، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عالي من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجا.

من جانبه، قال الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم فحص 122 طفل من حديثي الولادة للأمراض الوراثية، و1373 مواطنا من المقبلين على الزواج، و26743 مواطنا للكشف المبكر عن الأورام، وفحص فيروس «سي» لـ21 مواطنا، وتم فحص الأمراض المزمنة لـ17127 من كبار السن، و8081 مواطن للاعتلال الكلوي، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بالمبادرة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.