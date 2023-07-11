34 خدمة يقدمها المركز التكنولوجي في العاصمة الإدارية.. أبرزها «طلب حجز مقبرة»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن جار العمل حاليا على إنشاء 5 مراكز تكنولوجية في 5 مدن جديدة، وذلك لتنفيذ خطة الدولة في التحول الرقمي.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الخدمات المقدمة من المركز التكنولوجي

- طلب اعتماد عقد إيجار صناعي.

- طلب إعادة تحديد للأرض + حدايد أقل من 1 فدان.

- طلب إعادة تحديد للأرض + حدايد أقل من 2 : 5 فدان.

- طلب إعادة تحديد للأرض + حدايد أكبر من 5 فدان.

- طلب حجز مقبرة.

- طلب ضم قطع أراضي.

- طلب تصريح فتح باب إضافي أو شباك.

- طلب استخراج مذياع مرئي وصوتي.

- طلب تحديد الموقف التنفيذي سكني.

- طلب البدء عن تنفيذ الأعمال.

- طلب مصالحة.

- طلب استرداد تأمين قطع طريق.

- طلب شكوى أو تظلم.

- طلب إعادة معاينة.

- طلب استرداد تأمين.

- طلب مقايسة كهرباء.

- طلب توصيل عداد انشائي.

- طلب توصيل عداد مياه انشائي.

- طلب توصيل مرافق دائمة كهرباء ومياه.

- طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

- طلب ادخال كهرباء لوحد سكنية أو فيلا.

- طلب تجديد عداد كهربائي انشائي.

- طلب توصيل عداد مياه انشائي لقطعة أرض فضاء.

- طلب تغيير اسم المشترك عداد الكهرباء لقطعة أرض.

- طلب تغيير اسم المشترك عداد الكهرباء لوحدة سكنية.

- طلب استكمال القدرة الكهربائية.

- طلب عداد مؤقت حق انتفاع لكشك.

- طلب إقامة شادر مؤقت.

- رسوم طلب شهادة عقارية.

- طلب تصريح تندة أو بروز أبواب.

- طلب اشغال أمام محل.

- طلب إقامة منفذ متحرك لبيع اللحوم والأغذية.

- طلب استخراج بونات حفر.

- مخالصة مياه.