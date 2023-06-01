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رئيس جهاز مدينة بدر يعلن تسليم قطع أراضي المقابر 2 يوليو المقبل

كتب:

أيمن حمزة
12:13 م | الخميس 01 يونيو 2023
رئيس جهاز مدينة بدر: 2 يوليو المقبل تسليم قطع أراضي المقابر

رئيس جهاز مدينة بدر: 2 يوليو المقبل تسليم قطع أراضي المقابر

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن تسليم أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية التي عقدت خلال شهر يناير الماضي، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/7/2023، وحتى يوم الأحد الموافق 16/7/2023، وذلك في أيامٍ محددة.

تسليم قطع أراضي المقابر المخصصة بالقرعة العلنية الأخيرة يوليو المقبل

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 660 إلى 685، يوم الأحد 2 /7/ 2023، والقطع من 686 إلى 711، يوم الإثنين 3/ 7/ 2023، والقطع من 712 إلى 737، يوم الثلاثاء 4/ 7/ 2023، والقطع من 738 إلى 763، يوم الأربعاء 5/ 7/ 2023، والقطع من 764 إلى 789، يوم الأحد 9/ 7/ 2023، والقطع من 790 إلى 815، يوم الإثنين 10/ 7/ 2023، والقطع من 816 إلى 841، يوم الثلاثاء 11/ 7/ 2023، والقطع من 842 إلى 861، يوم الأربعاء 12/ 7/ 2023، وتخصيص يوم الأحد الموافق 16/ 7/ 2023، للذين تخلفوا عن الاستلام.

الالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام قطعة الأرض المخصصة

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه حال عدم الحضور والالتزام بالمواعيد المحددة لاستلام قطعة الأرض المخصصة سيتم تطبيق اللائحة العقارية وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.