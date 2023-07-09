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وزير الإسكان يُتابع إجراءات التسليم المبدئي لوحدات سكن موظفي العاصمة الإدارية

كتب:

أيمن حمزة
09:54 ص | الأحد 09 يوليو 2023
جانب من إجراءات التسليم

جانب من إجراءات التسليم

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إجراءات التسليم المبدئي لعددٍ من وحدات سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة (زهرة العاصمة) المرحلة الأولى، التي تضم 376 عمارة بها 9042 وحدة سكنية بمدينة بدر، لافتًا إلى أن المشروع يشمل مدرستين وحضانتين ومخبزين ومركزين طبيين و4 أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة.

وأكد وزير الإسكان، في بيان، اليوم الأحد، ضرورة تسهيل الإجراءات على موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية في استلام وحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات، مشددًا على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، وكذا التوقيتات الزمنية، بالمرحلة الثانية من وحدات موظفي العاصمة خاصة أن هناك إقبالًا كبيرًا من الموظفين على الحجز في هذه الوحدات.

وزير الإسكان يُتابع إجراءات تسليم الوحدات 

كما أكد «الجزار» على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير شامل للجهاز الإداري للدولة.

وفي ذات السياق، شدد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، على تسهيل كافة الإجراءات داخل مقر الجهاز، إذ تم تكليف عددٍ من موظفي خدمة العملاء بالجهاز بالتعامل مع موظفي الدولة المخصص لهم تلك الوحدات؛ لسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات من التقديم على عدادات المياه والكهرباء والغاز وتسليمهم محضر استلام الوحدة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة «المرحلة الثانية» بمدينة بدر، يضم 196 عمارة بها 4704 وحدات، وأنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال الأسفلت وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع، كما أن نسبة التنفيذ للعمارات تجاوزت 89% من المشروع، كما تم تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة متقدمة وتم توريد الكابلات بالمشروع، بجانب أعمال المرافق (مياه وصرف ورى وطرق فرمة) والطرق.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.