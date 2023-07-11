أنجلينا جولي تواصل مهاجمة براد بيت: «أنت ممثل تعمل بالأوهام»

قدمت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي أوراقًا، للمحكمة ترد من خلالها على زوجها السابق النجم براد بيت، وتسخر من مزاعمه بأنه بنى شركة النبيذ الفرنسية المملوكة لهما ومحل النزاع بينهما، بعد قرارها ببيع حصتها في مزرعة العنب في عام 2021، قائلة: «بيت ممثل وليس صانع نبيذ، يتعامل في الأوهام وليس الزراعة والعنب».

وتابعت الدعوى: «خلال السنوات التي يُزعم فيها براد بيت أنه بنى الشركة، صور وظهر في عشرات الأفلام، ناهيك عن ظهوره في عدد لا يحصى من الحملات الترويجية، والسفر باستمرار في جميع أنحاء العالم من أجل العروض الأولى للأفلام، وحضور حفلات هوليوود»، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

أنجلينا جولي تهاجم براد بيت: «نهب» أموال الشركة

وأضافت: «كان بلا شك يزور مزارع الكروم للإعجاب بعمل العمال الفرنسيين الذين جعلوا المشروع ناجحًا بالفعل». تدعى الشكوى أن بيت براد بيت «نهب» الشركة، وأنفق ملايين الدولارات من الأرباح على مشاريع تافهة، بما في ذلك تجديد استوديو تسجيل.

وكان «بيت» تحدث في تصريحات سابقة، عن علاقته بمزرعة العنب ومصنع النبيذ الملحق بها، قائلا: «أنا مزارع الآن، أحب التعلم عن الأرض وأي حقل هو الأنسب لأي عنب، معرفة مستويات السكر والحموضة، وفي الأشهر القليلة التي تلي الحصاد أستمتع بتنظيف الغابة والمشي على الأرض».