«السياحة» تلزم المنشآت الفندقية بضرورة تطبيق معايير السلامة والإنقاذ

طالبت وزارة السياحة والآثار، المنشآت الفندقية، كافة، بضرورة تطبيق معايير السلامة والإنقاذ وفقا للكود المصري للمسطحات المائية (شواطئ، حمامات سباحة).

جاء ذلك لتلافي تكرار حوادث الغرق بتلك المنشآت، وحفاظاً على أرواح النزلاء وسمعة البلاد السياحية، وخلال المطالبات أكدت الوزرة على ضرورة الالتزام بالضوابط الآتية:

ضوابط تعيين المنقذين

- يجب أن يكون المنقذ مؤهل بدنياً وفنياً وحاصل على دورة الإنقاذ والاسعافات الأولية من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

2- يجب أن يلتزم المنقذ بالزي المعتمد (كاب أحمر - تي شيرت أصفر - شورت أحمر - شنطة وسط خاصة بالإسعافات الأولية الشخصية).

3- ضرورة الالتزام بموقع العمل والمهام المكلف بها، وعدم الانشغال بأي أعمال أخرى تحول دون أداء مهام عملهم على أكمل وجه.

4- يجب أن تكون فترة عمل المنقذ بحد أقصى (4 ساعات) يعقبها ساعة راحة، مع توفير العدد الكافي من المنقذين لذلك.

5- يجب توفير أعداد المنقذين على حمامات السباحة والشواطئ بالأعداد الكافية، والمحددة من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

6- الالتزام بعمل دورات تدريبية دورية للمنقذين، مع ضرورة استبعاد المنقذ الذي يثبت تقصيره في مهام عمله لمنع حدوث أي حوادث غرق.

7 - یجب تعیین مشرف إنقاذ مؤهل بالخبرات اللازمة، لتنظيم عمل المنقذين وضمان جودة الخدمة.

أدوات الانقاذ على حمامات السباحة والشواطئ

1 - يجب توفير أدوات الإنقاذ التالية (أطواق نجاة - طوق الإنقاذ - بورد إنقاذ - عصا إنقاذ - وسيلة اتصال ثابتة - لايف جاكت - آلة تنبيه مثل الصفارة - شنطة إسعافات أولية - أسطوانة أكسجين بمنظم 4 :6 لتر - ماسك أوكسجين للاستخدام الواحد كبار وأطفال - دفتر متابعة يومية)، وبالنسبة للشواطئ إضافة لما سبق يلزم توفير (زعانف - نظارة معظمة - أعلام تحذيرية).

2- يجب توفير برج مراقبة لكشف الرؤية بارتفاع (2 متر) على حمام السباحة.

3- يلزم توفير برج مراقبة لكشف الرؤية بارتفاع (3 أمتار) على الشاطئ لكل 200 متر بطول الشاطئ.

4- يلزم توفير كاميرات مراقبة تغطي المسطح المائي بالكامل Overall .

5- توفير لوحات إرشادية توضح تعليمات التشغيل، ويتم وضعها بأماكن واضحة لرواد حمام السباحة وأخرى للشاطئ.

6- يجب ترقيم أعماق حمام السباحة بكتابة واضحة على كافة الجوانب.

7 - توفير إضاءة كافية حول حمام السباحة، لرؤية وتحديد مستخدمي حمامات السباحة المخالفين لأوقات حظر التشغيل.

8- يلزم تحديد منطقة آمنة للسباحة بشاطئ الفندق من خلال حبال وكرات عائمة، وتحذير النزلاء من تجاوز تلك المنطقة وذلك من خلال الإعلان بلوحة التعليمات الموجودة على الشاطئ، وكذا من خلال تنبيه المنقذين عليهم بالالتزام بتلك التعليمات.

وأشارت وزارة السياحة، إلى أنه في حالة ثبوت مخالفة المنشآت الفندقية لتلك الاشتراطات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة المخالفة تطبيقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والصادر في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.