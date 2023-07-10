«المنشآت الفندقية»: منح ركاب الترانزيت تأشيرة دخول مصر لمدة 4 أيام

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بخصوص منح بعض التسهيلات لتأشيرات الدخول للأراضي المصرية، فإن الغرفة تلقت ما يفيد أن رئيس الوزراء اعتمد إجراءات تسري لمدة 6 أشهر يتم بعدها إعادة التقييم للوقوف على مدى جدواها، موضحا أن هذه التسهيلات تمثلت في منح ركاب الترانزيت القادمين عبر رحلات مصر للطيران ختم وصول لمصر يسمح لهم بالإقامة بها لمدة 96 ساعة شريطة تقديم خطاب من شركة مصر للطيران، لافتا إلى أنه حال تخلف أي من الركاب عن السفر بعد مدة الـ4 أيام يتم تطبيق غرامات التخلف وفقاً للضوابط المنظمة بذات الشأن.

التسهيلات تمنح لرعايا الدول التي يسمح لها بالدخول بتأشيرة اضطرارية

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه اليوم على كافة فنادق الجمهورية أن تلك التسهيلات تمنح لرعايا الدول التي يسمح لها بالدخول بتأشيرة اضطرارية، من منافذ الوصول، وكذا رعايا الدول الأخرى من حاملي تأشيرات سارية ومستخدمة لدول الولايات المتحدة الأمريكية - المملكة المتحدة - منطقة شنجن - كندا - استراليا - نيوزيلندا - (اليابان)، عدا رعايا دول (إيران) - إسرائيل - مالي - فلسطين - أفغانستان - إثيوبيا - النيجر) وذلك للدواعي الأمنية.

التسهيلات تمنح حصرياً على شركة مصر للطيران

وأشار إلى أن تلك التسهيلات تمنح حصرياً على ركاب شركة مصر للطيران كمرحلة أولى، لافتا إلى أنه يتم منح ركاب الترانزيت ختم وصول (مجاناً) دون تحصيل أي رسوم مقابل تلك الخدمة.