مادونا تطمئن الجمهور: لن أخيب آمالكم.. أراكم في جولتي الغنائية

طمأنت النجمة الأمريكية مادونا، جمهورها على حالتها الصحية، للمرة الأولى بعد تعافيها من عدوى بكتيرية أدت إلى نقلها للمستشفى والمكوث فيها لعدة أيام، ووجّهت المطربة الشكر للجميع على «طاقتهم الإيجابية» و«صلواتهم وكلمات الشفاء والتشجيع»، عبر تدوينة على حسابها بـ«إنستجرام» الذي يتابعها عليه 19 مليون متابع حول العالم، مرفقة بصورة لها، قائلة: «شعرت بحبكم أنا على طريق التعافي، ممتنة بشكل لا يصدق لكل النعم في حياتي».

وعبرت مادونا في تدوينتها عن تقديرها لأطفالها وكذلك فريقها، الذي ينشغل بالتحضير لجولتها الاحتفالية القادمة، متابعة: «أول ما فكرت به عندما استيقظت في المستشفى كان أطفالي، وكانت فكرتي الثانية هي أنّني لا أريد أن أخيب آمال أي شخص يشتري تذاكر لجولتي، لم أرغب أيضًا في خذلان الأشخاص الذين عملوا معي بلا كلل خلال الأشهر القليلة الماضية لتقديم عرضي، أنا أكره أن أخيب أمل أي شخص»، وفقا لما نشره موقع «هوليود ريبورتر».

مادونا: نعيد جدولة حفلات أمريكا الشمالية.. وجولتي في أوروبا تنطلق في أكتوبر

وتابعت: «تركيزي الآن هو صحتي وأن أصبح أقوى وأؤكد لكم سأعود في أقرب وقت ممكن، الخطة الحالية هي إعادة جدولة الحفلات في أمريكا الشمالية، والبدء في جولة أوروبا أكتوبر المقبل، لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا لرعايتكم ودعمكم».

وقبل دخولها المستشفى، كانت المغنية تجري تدريبات على جولتها الاحتفالية، والتي كان من المتوقع أن تبدأ في كندا في غضون أسبوعين تقريبًا عندما دخلت المستشفى، تم تأجيل الجولة منذ ذلك الحين، بينما أعلنت مادونا أنّها ستبدأ الجولة في أوروبا خلال أكتوبر المقبل.