رئيس بعثة المنتخب لتنس الطاولة: اللاعبات اكتسحن وحققن ميداليات ذهبية

تحدث الكابتن محمود لاشين، رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، عن البطولة الإفريقية لقطاع الناشئين، والتي تصدرت فيها مصر المركز الأول، قائلا: «التحديات بدأت منذ توقيت البطولة إذ أننا سافرنا ثان أيام العيد، وكان هناك لاعبين لديهم اختبارات الثانوية العامة أثناء البطولة، وواجهنا الصعوبات في مراحل مبكرة للغاية».

أبرز مشاركي البطولة الإفريقية

وأضاف «لاشين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن أصغر لاعبة مشاركة في البطولة الإفريقية لتنس الطاولة على مستوى الناشئين تبلغ من العمر 12 عاما وتُدعى خديجة، بينما أكبر لاعبة في البطولة تسمى فريدة بعمر 19 عاما، متابعا: «اللاعبة خديجة حصلت على ميدالية ذهبية فرقة بنات 15 عاما»، مشيرا إلى أن المنتخب حصد ميداليات ذهبية بفرق 15 عاما و19 عاما وزوجي وغيرها: «البنات بالمنتخب مكتسحين النتائج كلها».

تنس الطاولة أكثر الرياضات الشعبية

وتابع، أن تنس الطاولة من أكثر الرياضات الشعبية على مستوى العالم وليس في مصر فقط، إذ أنها تعد ثان أكبر اتحاد دولي بعد كرة القدم، فضلا عن كونها رياضة سهلة اللعب على مستوى الممارسة فلا تحتاج لمجهود أو مساحات كبيرة.

وأشار إلى أن رياضة تنس الطاولة تكون صعبة على مستوى المحترفين كونها مكلفة للغاية لكي يصبح اللاعب بطلا مصريا أو قاريا أو عالميا، إذ أنها تحتاج لجهد وإعداد وأموال كبيرة.