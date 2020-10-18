رئيس جامعة حلوان يتفقد الحرم ويشارك الطلاب في مباراة تنس طاولة

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قبل قليل، جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي الرئيسي، ومدرجات الجامعة لمتابعة انتظام التعليمية، تزامنا مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2020/2021، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، يرافقه النواب وعمداء الكليات، لمتابعة أعمال التطوير والتحديث التي شملت العديد من المدرجات وقاعات التدريس، كما شارك الطلاب في مباراة لتشجيعهم على الرياضة.

وأوضح نجم خلال الجولة، أنّه جار تطوير العديد من المدرجات بالجامعة وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، وتزويدها بأحدث الأجهزة وأدوات التواصل التعليمية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ومواكبة التطور العالمي، ما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس جامعة حلوان، على انتظام محاضرات الطلاب في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، مؤكدًا أنّ الجامعة تهدف لتحقيق الجودة التعليمية، وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات الطلاب ومتطلباتهم إلى جانب الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

رئيس جامعة حلوان: لا دخول دون كمامات لجميع منتسبي الجامعة

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية دون تهاون، من ارتداء للكمامات، والمحافظة على تحقيق التباعد الاجتماعي، في ظل حرص الجامعة على تطهير وتعقيم المدرجات باستمرار، ووضع مجموعة من العلامات واللوحات الإرشادية التي تتضمن قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنّه جرى التشديد على وضع ملصقات وإرشادات أخرى للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وطرق الوقاية من الإصابة بالمرض، في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى حرصا على صحة وسلامة الطلاب خلال العملية التعليمية.

وأثناء الجولة، التقط طلاب الكليات المختلفة بجامعة حلوان، صورا سيلفي، كما شارك رئيس الجامعة الطلاب، في مباراة لتنس الطاولة استمرت 10 دقائق تشجيعا للطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية.

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن أنّ مجلس الجامعة شدد على جميع قطاعات الأمن الإداري بالجامعة، والأمن المكلف بإجراءات الدخول والخروج من الجامعة "شركة فالكون"، بعدم السماح بدخول الطالب للجامعة دون ارتداء كمامة، خلال العام الدراسي الجديد 2020.

وأضاف أنّ خطة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الجامعة، هدفها الرئيسي المحافظة على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، وأعضاء هيئة التدريس، من الإصابة بأي مرض، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة من الدولة، والموضوعة من وزارة التعليم العالي، بشأن مجابهة مرض كورونا المستجد كوفيد 19.