«محبوبة» تحصد ذهبيتين في البطولة الإفريقية للكونغو فو: «أنا بنت مصر»

14 عاما تدربت فيهم محبوبة هشام، صاحبة المركز الأول في الدوري الأفريقي للكونج فو، ونجحت في حصد مختلف البطولات التي شاركت فيها، لتصبح نموذجا يحتذى به بعد أن أثبتت أن الفتيات قادرات على التحدي، ولديهن فرص كثيرة للتفوق.

عبرت «محبوبة»، التي تدرس في كلية الرتبية الرياضية عن سعادتها بفوزها بالمركز الأول في الدوري الأفريقي للكونج فو، قائلة إنها حصدت ميداليتين ذهبيتين في الدوري الأفريقي، وتستعد لبطولة العالم، مضيفة أنها شاركت في عدد من بطولات الجمهورية، ويعتبر الدوري الأفريقي أول بطولة تخوضها خارج مصر: أنا بنت مصر ومبسوطة إني شرفتها».

استعدت «هشام»، جيدا للبطولة، وكثفت من ساعات تدريبها بعد أن صممت على الفوز بها، وفق حديثها في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية: «استعدادي للبطولة كان مختلفا عن بطولات الجمهورية، التمارين كانت أصعب كثيرًا، كنت أتدرب كل يوم عدد ساعات كبيرن وفي ألعاب كونج فو قتال، وهناك كونج فو حركات، حيث يستعرض فيها اللاعب مهاراته».

صعوبات وتحديات الكونج فو

تواجه الفائزة بالمركز الأول في الدوري الأفريقي للكونج فو، بعد الصعوبات لكنها تتغلب عليها بالاجتهاد: «لكل لعبة صعوباتها وتحدياتها، حصلت على البطولة في الحركات، وصعوبة هذه اللعبة في النفس والقدرة العضلية واستمرار عملهما طوال وقت اللعب حتى أنتهي».

تمارس «محبوبة»، الرياضة منذ أن كان عمرها 9 اعوام، على الرغم من عدم وجود اشخاص في أسرتها يلعبون تلك اللعبة: «بدأت ممارسة اللعبة وهي في التاسعة من عمرها.. محدش في البيت عندي كان بيلعب اللعبة، ولكن والدتي شجعتني».

«محبوبة»: الدوري الأفريقي للكونج فو بطولة مختلفة

بطولة الدوري الأفريقي للكونج فو، مختلفة بالنسبة لـ«محبوبة»، حيث أنها شاركت في مختلف البطولات المحلية لكنها لأول مرة تشارك في دولية: «البطولة مختلفة، أول مرة أنافس دوليا، شعرت بالتوتر كثيرًا في البداية، وفكرت في تعبي على مدار الموسم، وكان لا بد من أن أبذل قصارى جهدي حتى لا يضيع هذا الجهد، وبالنسبة إلى التدريب كنا نتدرب في بعض الأيام 3 مرات في اليوم، بواقع ساعتين لكل مرة ومبسوطة إني رفعت اسم مصر وشرفتها».