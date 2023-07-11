إعادة فتح شواطئ مطروح بعد غلقها 3 أيام

أعلنت مدينة مرسى مطروح عودة فتح وتشغيل الشواطئ التي جرى تعليق العمل بها خلال الثلاثة أيام الماضية، بعد موجة من عدم الاستقرار في مرسى مطروح والعلمين والضبعة، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار في بعض الأوقات، وارتفاع المد والجذر، ونشاط للرياح.

أسماء الشواطئ المفتوحة

وقال عمرو عبدالمجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح في تصريح لـ«الوطن»، إن جميع الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير والتي شهدت عدم استقرار عادت للعمل، اليوم الثلاثاء، ومنها: عجيبة وأم الرخم وزمردة الأبيض ومينا حشيش وعلم الروم والرملية، والشواطئ الممتدة على كورنيش مطروح الغربي الجديد بطول 9 كيلومترات من كليوباترا وحتى الأبيض.

شواطئ مستقرة

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن هناك شواطئ مستقرة نظراً لموقعها المتميز على الأحواض الداخلية وبجانب الألسنة الصخرية مثل شاطئ الليدو والباسنت والنخيل 1 والنخيل 2، والفيروز.

متابعة حالة شواطئ مطروح

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن هناك متابعه لجميع الشواطئ المفتوحة والداخلية وسط مدينة مرسى مطروح من خلال المرور الميداني من إدارة الشواطئ بمجلس مدينة مطروح عليها، والوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات المتبعه لحماية المواطنين من المصطافين الذين يتوافدون من مختلف مدن ومحافظات مصر للاستمتاع بالأجواء المتميزة.