جولة في تطبيق مصر الرقمية.. يقدّم 165 خدمة

بعد عام من نجاح تجربة موقع بوابة مصر الرقمية، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطبيق مصر الرقمية على الهاتف المحمول، للتسهيل على المواطنين في استخدام جميع الخدمات المتوفرة على البوابة، والتي تتضمن 165 خدمة يستطيع المواطن إجراؤها عبر التطبيق، دون الحاجة للتوجه إلى المصالح الحكومية، ولتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وهناك الكثير من الخدمات التي نجحت مصر الرقمية في استقطاب المواطنين لإجرائها من خلالها، ما ساهم في تخفيف الزحام في المكاتب التي تقدم تلك الخدمات، ونوضح من خلال هذا التقرير الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق مصر الرقمية، ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد أو ios، كما يلي.

خدمات تطبيق مصر الرقمية على الهواتف المحمولة

لم تقتصر خدمات تطبيق مصر الرقمية على قطاع معين، بل تضم كثير من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، وهي كما يلي.

1- خدمات الحماية الاجتماعية

تتمثل خدمات الحماية الاجتماعية المتاحة عبر تطبيق مصر الرقمية في الوقت الحالي في خدمات التموين، والتي تتيح للمواطن تفعيل بطاقة التموين، وإصدار بدل الفاقد والتالف منها، فضلا عن إصدار بطاقة تموين جديد والنقل من محافظة لأخرى، وفصل الفرد من بطاقة الأسرة، وضمّ الأبناء غير المقيدين تموينيا.

2- خدمات الشركات والمنشآت

وتتيح خدمات الشركات والمنشآت للمواطنين إجراء جميع الخدمات المتعلقة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الاجتماعية، حيث تمكن المواطن من إجراء خدمات السجل التجاري وخدمات الضرائب العقارية، فضلا عن خدمات التأمينات الاجتماعية.

3- الخدمات المدنية

وتمكن تلك الخدمات المواطنين من إجراء جميع الخدمات المتعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور، فيمكن من خلالها استخراج البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد، فضلا عن إجراءات التوثيق في الشهر العقاري، وخدمات المركبات والرخص وخدمات دار الإفتاء.

4- الملكيات

ويتيح تطبيق مصر الرقمية للمواطنين فرصة إجراء جميع الخدمات المتعلقة بالشهر العقاري والسجل العيني والزراعي والحضري، كما تمكنهم من إجراء خدمات الإسكان الاجتماعي مثل إنشاء طلب دعم وتعديل الطلب، والاستعلام عن بيان مدفوعات وحساب الدعم.

5- عدالة مصر الرقمية

وبالنسبة لخدمات عدالة مصر الرقمية، يتيح التطبيق للمواطنين فرصة إجراء الخدمات المتعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية، مثل خدمات المحاكم والمحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى خدمات القضايا.

6- المرافق

تتيح خدمة المرافق للمواطنين عبر تطبيق مصر الرقمية، فرصة إجراء الخدمات المتعلقة بالسكن، مثل الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي، إضافة إلى خدمات التليفون الأرضي.

7- التعليم والجامعات

وتمكن هذه الخدمة المواطنين من إجراء الخدمات المتعلقة بالتعليم العالي والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني والتعليم الفني، وغيره من المجالات الأخرى.

8- خدمات السفر والانتقال

وتتيح تلك الخدمة للمواطنين فرصة إجراء جميع الخدمات المتعلقة بالسفر الداخلي والخارجي الخاصة بالطيران، مثل جدول رحلات الطيران وإدارة الحجز، فضلا عن الاستعلام عن حالة رحلة الطيران.