«مصر الرقمية» تقدّم 10 خدمات مهمة للمواطنيين.. بينها وثيقة الزواج

تقدم منصة مصر الرقمية 10 خدمات هامة يبحث عنها الكثير من المواطنين، حيث يمكنك الدخول على الموقع واتباع عدد من الخطوات المبسطة للحصول على تلك الخدمات، ما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية.

أهم 10 خدمات على منصة مصر الرقمية

وخلال التقرير التالي نستعرض أهم 10 خدمات تقدمها منصة مصر الرقمية، من خلال موقعها الإلكتروني.

وتلك الخدمات هي استخراج وثيقة زواج، واستخراج وثيقة طلاق، واستخراج وثيقة زواج لغير المسلمين، واستخراج وثيقة مراجعة، واستخراج وثيقة تصادق، واستخراج صورة رسمية لوثيقة زواج مصدق عليها، واستخراج صورة رسمية لوثيقة طلاق مصدق عليها، واستخراج وثيقة زواج لغير المسلمين مصدق عليها، واستخراج وثيقة مراجعة مصدق عليها، واستخراج وثيقة تصادق مصدق عليها.

خطوات الدخول لموقع مصر الرقمية

وللحصول على أي من تلك الخدمات، يمكنك اتباع عدد من الخطوات المبسطة والتي تبدأ بالدخول على موقع مصر الرقمية من خلال الرابط، وفي خانة الأحوال الشخصية ستظهر لك الخدمات الـ10 التي تقدمها المنصة، وبالضغط على أيقونة الخدمة تقوم بإدخال بعض البيانات، وفي النهاية ستحصل على الخدمة عقب سداد رسوم الخدمة.