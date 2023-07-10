إدارة المصايف تكشف تفاصيل غلق جميع شواطئ الإسكندرية.. ارتفاع الأمواج لـ4 أمتار

أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء بكل شواطئها، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حالة البحر اليوم وغدا، وارتفاع الأمواج.

تحذيرات هيئة الأرصاد

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، إنه سيجري إغلاق جميع الشواطئ، مضيفًا: «الغلق من برج العرب في الغرب حتى أبو قير للشرق».

رسالة للمصطافين

وشدد على أن حياة المواطنين وسلامتهم، أهم من أي شيء آخر، وننتظر تقارير هيئة الأرصاد، موضحا: «نتمنى عودة الأجواء لطبيعتها، وأوجه رسالة للمصطافين في الإسكندرية، بضرورة الالتزام بالتعليمات وتوجيهات المنقذين، فالبحر مالوش كبير».

وأشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن سرعة الرياح وصلت لـ52 عقدة في الدقيقة، وارتفاع الأمواج وصل لـ4 أمتار.