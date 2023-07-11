شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء لليوم الثالث على التوالي.. تحذير للمصيفين

رفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء، لليوم الثالث على التوالي، إذ وصل ارتفاع الأمواج إلى مترين، وحذرت الإدارة العامة للشواطئ من السباحة، واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن شواطئ الإسكندرية تشهد ارتفاعا في أمواج البحر الأبيض المتوسط اليوم بنسبة من 1.5 إلى مترين، وهو معدل أقل من اليومين الماضيين، إلا أنه يجب توخي الحذر للراغبين في قضاء عطلة صيفية على شواطئ الإسكندرية لعدم وقوع أي حالات غرق وقضاء وقت آمن.

تعليمات على شواطئ الإسكندرية

ونصحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين المتجهين إلى شواطئ الإسكندرية، بتوخي الحذر وأخذ الحيطة، حفاظا على أرواحهم.

إجراءات احترازية على شواطئ الإسكندرية

وبناء على ذلك اتخذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، عدة إجراءات لضمان سلامة رواد شواطئ الإسكندرية، وتمثلت في الآتي:

- منع نزول البدالات للمياه.

- تواجد عمال الأبراج، ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر.

- زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد.

- رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف، وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.