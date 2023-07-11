مراسلة «القاهرة الإخبارية»: نجوم الوطن العربي يشاركون في مهرجان العلمين

قالت نورهان عجيزة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الاستعدادات المكثفة التي تجرى لمهرجان العلمين الجديدة بدورته الأولى، تبشر بمهرجان عالمي وكرنفال ترفيهي مختلف، ويفصلنا عن انطلاقه أقل من 48 ساعة.

الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين

وأضافت خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاستعدادات تأتي في إطار تحضير الشواطئ والممشى السياحي للفاعليات الترفيهية، المقرر انعقادها في المهرجان، إذ جرى الإعلان عن مشاركة نجوم الوطن العربي في الحفلات الغنائية المقرر انعقادها في المهرجان، من ضمنهم الفنان تامر حسني وراغب علامة ونانسي عجرم.

انطلاق مؤتمر مهرجان العلمين اليوم

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين الجديدة سيعقد مؤتمرا صحفيا، في تمام الساعة 5 مساءً، للإعلان عن البرنامج، والذي يضم 44 يوما من الفعاليات الترفيهية والبطولات الرياضية، إذ يوجد 12 نشاطا رياضيا و12 نشاطا متنوعا بين الفن والترفيه والرياضة، مثل بطولات كرة القدم الشاطئية والجودو وغيرها.