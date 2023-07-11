تامر حسني يحقق 34 مليون جنيه بفيلم تاج في دور العرض

استطاع الفنان تامر حسني أن يحقق نجاحا كبيرا من خلال فيلم تاج، الذي يعرض حالياً بدور العرض، ضمن موسم عيد الأضحى، واحتل المراتب الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة .

إجمالي إيرادات تامر حسني بفيلمه تاج

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تامر حسني حقق أمس بفيلم تاج ما يقرب من 770 ألف جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم 34 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض، ضمن دائرة خطة موسم عيد الأضحى المبارك.

وجمع فيلم تاج بين الفنان تامر حسني والفنانة دينا الشربيني، وصنع الثنائي دويتو من النجاح الكبير، ويشارك في البطولة كلا من ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

فيلم تاج ينتمي لأعمال السوبر هيرو

وينتمي الفيلم لأعمال السوبر هيرو، التي يقدمها الفنان تامر حسني للمرة الأولى من خلاله أفلامه السينمائية، ويتحقق ذلك من خلال تؤامين أحدهما من الأخيار، وآخر من الأشرار.

ويعد تاج الفيلم الثاني لتامر حسني مع المخرجة سارة وفيق، وتدور أحداثه في إطار ممزوج بين الأكشن والتشويق والخيال.