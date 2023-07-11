نموذج إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023.. اعرف توزيع الدرجات

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أيام قليلة، نموذج إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023، الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الثلاثاء، وفقًا لجداول امتحانات الثانوية العامة المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نموذج إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إعلان نموذج إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023، بعد انتهاء امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بعد غد الخميس، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحته على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وأضافت، أن هناك لجنة من الخبراء والمتخصصين تتكون من 10 خبراء تقوم بمراجعة نموذج إجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023، قبل بدء التصحيح للتأكد من دقة الأسئلة وصياغتها، ثم اعتماد النموذج وإرساله إلى مراكز التصحيح.

وأشارت «التعليم»، إلى أن اللجنة يتم ترشيحها من جانب مستشار مادة الرياضيات ولا يتم تصحيح أوراق إجابات الديناميكا، إلا بعد إقرار الخبراء واعتماده رسميًا، مؤكدة أن الهدف من عدم إعلان النموذج قبل نهاية الامتحانات لعدم تشتيت الطلاب.

توزيع امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023 لشعبة علمي رياضة كالتالي:

- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الديناميكا للثانوية العامة.

- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

- عدد الأسئلة بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023: 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الديناميكا للثانوية العامة: سؤالان مقاليان.

- عدد الأسئلة الموضوعية: 18 سؤالا.