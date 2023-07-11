خبير بيئة: مصر بدأت في تنفيذ المشروعات بالطاقة المتجددة منذ 2014 

قال الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة المتجددة، إن كل كيلو وات كهرباء مولدة من الفحم ينتج عنها أكثر من كليو ثاني أكسيد كربون، موضحا أن مصر بدأت تنفيذ المشروعات بالطاقة المتجددة منذ 2014 بجميع أنواعها الشمسية والرياح والمياه.

توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ينتج عنها 46 جراما من الكربون، أما الحصول على كيلو وات كهرباء من الرياح ينتج عنها 12 جراما من ثان أكسيد كربون».

توليد الكهرباء من الطاقة النووية

وأشار إلى أن الحصول على كيلو وات كهرباء من الطاقة النووية ينتج عنها 14 جراما ثاني أكسيد كربون، مشيرا إلى أن مصر حصلت على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في الطاقة الشمسية والرياح والمياه عام 2020.