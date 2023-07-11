طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة التي تزيد من الشعور بالحر، وذلك تزامنًا مع الأجواء الصيفية التي تعيشها المحافظة، بالإضافة إلى انخفاض الأمواج عن الأيام الماضية.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم بلغت 35 درجة مئوية صباحا، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

حالة الأمواج في طقس الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، بينما تبلغ معدلات ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين ما يعني أنها مضطربة، ويحُظر النزول إلى البحر خلالها بالتحديد في شواطئ الإسكندرية غربا.

نسبة الرطوبة في الإسكندرية

وكشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص طقس الإسكندرية عن ارتفاع نسب الرطوبة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ تسجل نهارًا من 50 إلى 55% بينما ليلًا من 90 إلى 95% وهو ما يزيد من الشعور بالحر وهو أعلى معدل هذا الأسبوع.