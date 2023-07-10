«مصايف الإسكندرية»: عودة نشاط الشواطئ غدا بعد هدوء الأمواج

قال محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن شواطئ المحافظة ستعاود نشاطها غدا بعد انتهاء موجة اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج التي شهدتها الشواطئ على مدار يومين.

ارتفاع أمواج البحر

وأضاف «عبد الرازق» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة «on»، أن الأرصاد الجوية حذرت من رياح شمالية غربية تؤدي لارتباك في حركة الملاح وارتفاع الأمواج لقيم تصل إلى 4 أمتار، موضحا أن محافظة الإسكندرية شكلت غرفة عمليات لمتابعة حالة الشواطئ ومنع نزول المصطافين للمياه على طول ساحل الإسكندرية أمس واليوم.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ ستعاود نشاطها غداً، «النشرة مساء اليوم تبشر بالخير وننقل خبر سعيد بهدوء نسبي في حركة الرياح والأمواج، وارتفاعها سيقل من 4 أمتار إلى مترين، وسنبدأ التعاون مع أفراد الإنقاذ ونقاط المراقبة ونرجو من المصطافين التعاون عبر الالتزام بالتعليمات».

تراجع عدد الزوار

وكشف «عبد الرازق» أن الإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا من قبل المصطافين بلغ نحو مليون شخص خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ثم تراجع بعض الشيء بسبب امتحانات الثانوية العامة، لكن في المتوسط تستقبل عروس المتوسط نحو 250 ألف زائر يوميا في المتوسط، متوقعا أن تزداد الأعداد خلال الفترة القادمة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.