«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على جثة شخص في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من أحد الأشخاص، بالعثور على جثة شقيقه «مالك ورشة رخام» بجوار ورشته الكائنة بدائرة المركز.

وأسفرت جهود فريق البحث الذي جرى تشكيله بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنوفية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة «مالك ورشة رخام - مقيم بدائرة المركز».

خلاف على تركيب رخام لعميل

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه لخلافات بينهما حول تركيب رخام لأحد العملاء، ما أثار حفيظته فاتصل بالمجني عليه وطلب منه مقابلته لحل الخلاف، واصطحبه بسيارته، وخلال سيرهما بدائرة المركز حدثت بينهما مشاجرة، قام على إثرها بالتعدي عليه وخنقه حتى فارق الحياة، واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي، وألقى جثته بمكان العثور.

وبإرشاده جرى ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.