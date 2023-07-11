ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين بزعم توفير شهادات دراسية بكفر الشيخ

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يروج لشهادات تخرج دراسية، منسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية، على خلاف الحقيقة، نظير مبالغ مالية.

تكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين

وجرى تشكيل فـريق بحث بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توصلت جهوده إلى تحديد القائمين على إدارة الحساب المشار إليه، وتبين أنهم سيدتان وعامل، له معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين الراغبين في الحصول على تلك الشهادات، من خلال إنشاء المتهمتان العديد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ونشر منشورات على تلك الصفحات زاعمين قدرتهما على توفير شهادات دراسية لمن يرغب في الحصول عليها، منسوبة للعديد من الجامعات المصرية، على خلاف الحقيقة، بمقابل مادي.

وعقب الإيقاع بالمجنى عليهم، وتحويلهم جزء من المبلغ المالي المتفق عليه على محفظة مالية مربوطة على هاتف محمول بحوزة المتهم المشار إليه كمقدم، يغلقوا حساباتهم للاستيلاء على أموالهم، مستغلين خشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

ضبط المتهمين في كفر الشيخ

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، ومديرية أمن كفر الشيخ، أمكن ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على 2 هاتف محمول، بفحصهما فنيا تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي المشار إليه، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وأكدوا ارتكاب 16 واقعة بالأسلوب الإجرامي ذاته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.