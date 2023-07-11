انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «رياضيات» من أداء امتحان مادة الديناميكا، اليوم، ضمن المواد المُضافة للمجموع، وتباينت آراء الطلاب بشأن المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد آخرون أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» إجابة الأسئلة المقالية في امتحان الديناميكا لطلاب علمي رياضة بالثانوية العامة، على النحو التالي.

إجابة الأسئلة المقالية في امتحان الديناميكا

وجاءت أجابة الأسئلة المقالية في امتحان الديناميكا اليوم، كما يلي.

توزيع درجات امتحان الديناميكا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023 لشعبة علمي رياضة، كما يلي.

- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الديناميكا للثانوية العامة.

- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

- عدد الأسئلة بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023: 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الديناميكا للثانوية العامة: سؤالان مقاليان.

- عدد الأسئلة الموضوعية: 18 سؤالا.

نهاية امتحانات الثانوية العامة

ومن المقرر أن يختتم طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، يوم الخميس 13 يوليو، بامتحان بمادة الأحياء لشعبة علمي علوم، وامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.