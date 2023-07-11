ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في البساتين 

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين في دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبيّن نشوب مشاجرة بين طرف أول، شخصين مصابان برش خرطوش، ونقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وطرف ثان، 3 أشخاص، أحدهم مصاب بجرح طعني في الصدر، ونقل إلى أحد المستشفيات، وبحوزة الآخرين 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، بسبب خلاف الجيرة.

وتبيّن أنّ الطرفين اعتديا على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة، وسلاح أبيض «سكين» وجرى التخلص منه بإلقائه في الطريق العام، ونتج عن ذلك الإصابات المُنوه عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية.