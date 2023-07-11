بألف جنيه فقط.. هتصيف مع أسرتك 4 أيام في مرسى مطروح

يأتي فصل الصيف تزامنًا مع إجازة نهاية العام الدراسي، ويستعد الكثير من محبي السفر للتوجه للمدن الساحلية لقضاء وقت ممتع برفقة الأسرة والأصدقاء، إذ يحرص الكثير من أولياء الأمور على تنظيم رحلات للمصيف حتى يستطيع الأبناء الخروج من أجواء الامتحانات والمذاكرة، بأسعار مخفضة تتيح لهم فرصة الاستمتاع دون القضاء على ميزانية الشهر.

وهناك الكثير من المدن الساحلية التي تتيح للمواطنين فرصة الحصول على عطلة صيفية بأسعار مخفضة، وتعد محافظة مرسى مطروح من أبرز المحافظات التي تحرص على طرح مصايف بأسعار في متناول يد الجميع، ومع بداية صيف 2023 أعلنت المحافظة عن أسعار المصيف هذا العام، وحددت أسعار الشقق والشاليهات، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار المصيف في مرسى مطروح والتي جاءت كالتالي:

أسعار المصيف في مرسى مطروح

حددت محافظة مرسى مطروح أسعار الشقق والفنادق لهذا العام، والتي تتيح للأسرة فرصة قضاء 4 أيام بمبلغ 1000 جنيه فقط، كالتالي:

- أسعار الشقق في مطروح لمدة أسبوع: تبدأ أسعار الشقق في مرسى مطروح، والتي يتمّ تأجيرها لمدة أسبوع كامل من 2950 جنيهًا.

- أسعار الشقق في مطروح في الليلة: تبدأ أسعار الشقق الداخلية التي يتم تأجيرها بالليلة من 250 جنيهًا، ليصل كبلغ تأجيرها لمدة 4 أيام إلى 1000 جنيه.

- أسعار الليلة الواحدة في الفنادق: وبالنسبة لأسعار الليلة الواحدة في الفندق في مطروح، فيبدأ من 500 جنيه للغرفة الفردية و800 جنيه للمزدوجة.

شواطئ مرسى مطروح

وهناك الكثير من الشواطئ المجانية وغير المجانية ولكن بأسعار رمزية والتي يستطيع المواطنين الدخول إليها، لقضاء وقت ممتع على البحر بها وتتمثل في شواطئ «عجيبة، أم الراخم، الأبيض العام، الأبيض زمردة، الأبيض المروة، الأبيض قوات المسلحة، اللاجونة، كليوبترا، الغرام، البوسيت، الليدو، العوام، العام أو الهنا، النخيل 1، النخيل 2، البسنت 1، البسنت 2، روميل، الفيروز، باب البحر، مينا حشيش، الرميلة».