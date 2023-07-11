انتهى طلاب الثانوية العامة، قبل قليل، من أداء امتحان مادة الديناميكا للشعبة العلمية «رياضة»، ضمن المواد المُضافة للمجموع، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن إجابات الامتحان الصحيحة لمقارنتها بإجاباتهم داخل الورقة الامتحانية واحتساب الدرجات.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» إجابة الأسئلة الاختيارية في امتحان الديناميكا لطلاب علمي رياضة بالثانوية العامة، على النحو التالي.

إجابة الأسئلة الاختيارية في امتحان الديناميكا

وجاءت أجابة الأسئلة الاختيارية في امتحان الديناميكا اليوم، كما يلي.

توزيع درجات امتحان الديناميكا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023 لشعبة علمي رياضة، كما يلي.

- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الديناميكا للثانوية العامة.

- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الديناميكا للثانوية العامة 2023.

- عدد الأسئلة بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023: 20 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية بامتحان الديناميكا للثانوية العامة: سؤالان مقاليان.

- عدد الأسئلة الموضوعية: 18 سؤالا.

وأدى طلاب شعبة علمي رياضة اليوم امتحان الديناميكا باللجان الامتحانية ورقيًا بالبابل شيت، بنظام الأوبن بوك، حيث جرى تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم مع بدء الامتحان مع التنبيه والتشديد عليهم بعدم الكتابة أو الشطب عليها لاستخدامها خلال السنوات المقبلة.