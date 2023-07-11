احذر الاستخدام الخاطئ لـ«كلاكس السيارة».. عقوبة تصل للحبس والغرامة

ينص قانون المرور على عدد من المخالفات التي يعاقب عليها بغرامات مالية أو بالحبس على حسب مدى جسامة كل مخالفة، وذلك لضبط السير على الطرق، بما يضمن السلامة لقائدي السيارات والركاب وكذلك المارة.

ومن بين هذه الضوابط التي ينص عليها ما يتعلق باستخدام أداة التنبيه «الكلاكس»، فهناك ضوابط خاصة لاستخدامها، وفي حالة المخالفة يعاقب قانون المرور على ذلك.

قانون المرور

ونصت المادة رقم «74 مكررًا/ 1» من قانون المرور على عقوبة خاصة في حالة استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه لمركبة أو لشخص أو لحيوان أو لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق بأي منها.

ويعاقب قانون المرور في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، وتضاعف عقوبة الغرامة المالية عند العودة لارتكاب هذا الفعل مرة أخرى خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

مخالفات مرورية

ونصت المادة ذاتها على مخالفتين يعاقب عليهما بنفس الغرامة المالية، وهي:

- كل قائد مركبة لا يغلق متعمدًا أبواب مركبته كاملاً في أثناء السير بها.

- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها، أو في الأنفاق أو عند مداخلها أو مخارجها، أو في تقاطع الطرق.