عاجل.. كولر يعلن موقفه النهائي من ضم مصطفى فتحي للأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، هو من طلب التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب فريق التعاون السعودي والمعار لفريق بيراميدز، لدعم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كولر منح الإدارة الضوء الأخضر للتعاقد مع مصطفى فتحي

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن الإدارة الحمراء عرضت ملف مصطفى فتحي على المدير الفني لإمكانية التعاقد معه في الموسم الجديد لدعم الفريق، خاصة في ظل رغبة المدرب في دعم الخط الأمامي.

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