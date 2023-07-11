ضبط مسجل جنائي بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه من حصيلة تجارة العملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال مسجل جنائي بمحافظة الجيزة، لممارسته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفة بالمخالفة للقانون.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تلقت الأموال العامة بلاغا حول نشاط المتهم وبإجراء التحريات تبين تجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وإيداع بعض الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.