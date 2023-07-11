«الداخلية» تضبط لصوص الأسلاك الكهربائية وأجزاء القطارات في حملات أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من تحقيق عدة نتائج إيجابية، منها ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر، و«مفك، وقصافة».

المتهم يقر بسرقة الأسلاك من موقع تحت الإنشاء

وبمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات، أقر بسرقتها من داخل مسكن تحت الإنشاء، كائن بدائرة القسم بأسلوب «المغافلة»، واعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في السرقة من داخل الشقق السكنية بالعقارات تحت الإنشاء، بأسلوب الفك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وارتكاب 6 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته، وجرى بإرشاده ضبط المسروقات كافة المستولى عليها لدى عميله سيئ النية، تاجر خردة، مقيم بمحافظة الفيوم، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم، وبعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بشبرا

كما جرى ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما قطعتي لقمة فرامل قطار، مجهولى المصدر، وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخازن خاصة بإحدى الهيئات الحكومية بأسلوب «المغافلة».

وأقر المتهمان بسابقة سرقة مهمات من المخزن بالأسلوب ذاته، والتصرف فيها بالبيع لعميلهما سيئ النية، صاحب مخزن خردة كائن بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية، وجرى بإرشادهما ضبط الأخير، وبحوزته قطعتي لقمة فرامل قطار أخرتين، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.