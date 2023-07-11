مديرية الشباب بمطروح تعلن تنظيم مسابقات وألعاب على الشواطئ في الصيف

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمطروح تنظيم أنشطة رياضية على شواطئ البحر، بينها مسابقات لكرة القدم، والكرة الطائرة والكرة الشاطئية، وغيرها.

أنشطة رياضية في موسم الصيف بمرسى مطروح

وقال الدكتور وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح إن هناك خطة وضعتها المديرية، خلال موسم الصيف، من بينها الأنشطة الرياضية من مسابقات في جميع الألعاب، وفي مراكز الشباب بالملاعب الخماسية، والصالات الرياضية، تستهدف جذب أكبر عدد من الشباب لممارسة الرياضة.

ورش تدريب الفتيات

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح في تصريح خاص أنه يجري عقد دورات تدريبية من خلال مدربين متخصصين في الصناعات الصغيرة لتدريب الفتيات على المشغولات اليدوية والصناعات الصغيرة الهاند ميد، بهدف فتح مشروعات لهن كمصدر دخل، بجانب الحفاظ على التراث.

ولفت إلى أن هذه الدورات ستشمل تعليم صناعة الجلود، والحلي، والسجاد والكليم، والمنتجات الخاصة بالمرأة والأطفال والفضة وغيرها ومساعدتهم في تنظيم معارض لهم لتشجيعهم على العمل بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بثقل مهارات الشباب والفتيات، ضمن خطة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.