«الشباب والرياضة» بالشرقية تنظم يوما ترفيهيا لذوي القدرات والهمم

نظّم مكتب قادرون باختلاف التابع لوزارة الشباب والرياضة، يومًا ترفيهيًا لذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد، بمركز شباب أبو حماد؛ لدمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة، واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيهها لصالح المجتمع، إضافة إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

تقديم الرعاية للأطفال والعمل على دمجهم بالمجتمع

أشاد محافظ الشرقية بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكداً أنّ المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم الرعاية لهم، والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة، والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءًا لا يتجزأ منه.

يوم ترفيهي لذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد

وأشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنّه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، مكتب قادرون باختلاف التابع لوزارة الشباب والرياضة بتنظيم يوم ترفيهي لذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد، بمركز شباب أبو حماد بهدف دمجهم في المجتمع، وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفه واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنّه خلال فعاليات اليوم الترفيهي تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة «الرياضية - الفنية - الكشفية» بجانب الندوات التوعوية التي تهدف إلى تشجعيهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة وكذلك رعايتهم، واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.