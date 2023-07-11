محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء مشروع الصرف الصحي لقرية أبو عوالي بأشمون

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية أبو عوالي، التابعة للوحدة المحلية بجريس مركز أشمون، وتأمين البيارات الموجودة بطريق المقابر، لحين الانتهاء من الأعمال، حفاظا على حياة المواطنين.

شكاوي أهالي أشمون في لقاءهم مع المحافظ

وكلف محافظ المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، باتخاذ اللازم تجاه شكوى عدد من أهالى قرية طهواي، يتضررون من وجود تعديات على حرم الطريق الخاص بمدخل القرية، مما يلحق الضرر بالأهالي، ويعيق حركة المارة والسيارات.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة، للاستماع إلى شكواهم، ووضع الحلول المناسبة لهم، بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

ووافق «أبو ليمون» على طلب أحد العاملين بموقف مدينة منوف، مقيم بقرية ميت خلف، يلتمس نقله إلى مشروع المواقف بشبين الكوم، مراعاة لظروفه الصحية الصعبة.

المحافظ يستمع لشكاوى المواطنين من أبناء المنوفية

كما كلف المحافظ، رئيس حي غرب شبين الكوم، بدراسة طلب عدد من المواطنين يتضررون من ارتفاع القيمة الإيجارية لمحلات تجارية تابعة للوحدة المحلية، موجها بإعادة تقييم القيمة الإيجارية، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى طلب مواطن بناحية كفر شنوان بشبين الكوم، يلتمس إلغاء قيمة التأخير عن سدادا الأقساط المستحقة لمنزله، المقام على أرض أملاك دولة، مراعاة لظروفه الصعبة.

وأحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، طلبه إلى المستشار القانوني، لإبداء الرأي في ضوء الضوابط والقوانين، موجها بزيادة مدة دفع الأقساط تيسيرا عليه، وصرف لحوم لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.